Президент Турции Тайип Эрдоган недоволен отношениями с Вашингтоном при Байдене, но он предаст Россию ради Запада, считает автор издания InfoBrics Пол Антонопулос. Он предположил, что после встречи турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным Анкара вполне может отвернуться от Москвы.

Политолог напоминает, что отношения Турции и США расстроились из-за российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Их приобретение Анкарой не понравилось Вашингтону, который ввел санкции и вычеркнул союзника по НАТО из программы F-35.

В ответ на это Эрдоган долго хорохорился, однако сейчас становится ясно, что малейшие послабления со стороны Запада могут подтолкнуть его к предательству России. Именно поэтому Москва должна быть предельно осторожна с Турцией, создавая вместе с ней совместную платформу для решения проблем в Закавказье и на Ближнем Востоке.

По мнению автора, Анкара руководствуется исключительно собственными интересами и не является союзником никому, поэтому в отношениях с ней постоянно нужно держать ухо востро.