Для выполнения давно ожидаемой сделки с Россией о совместном производстве современных винтовок АК-203 индийское правительство под руководством Нарендры Моди решилось на ускоренную закупку вооружений, отказавшись от традиционной системы. Об этом сообщает пакистанское издание The News International. Перевод представлен изданием discover24.ru.

Таким образом, контракт с Россией по выпуску новейших «калашниковых» встал в один ряд с основными программами Индии по наращиванию вооружений в регионе, поскольку министерство обороны Индии подписало контракты на многие миллиарды рупий. Во всех этих случаях в Индии предпринимается попытка нетрадиционного подхода к схеме закупок.

В отчете индийского военного ведомства говорится, что за последний месяц министерство обороны подписало ряд контрактов в рамках режима ускоренных закупок в экстренно необходимой модернизации всех трех видов вооруженных сил. Большая часть этих контрактов касается беспилотных летательных аппаратов, беспилотных боеприпасов, систем борьбы с дронами и специальных прицелов. Стоимость каждого из этих контрактов составляет от 1 до 1,5 млрд. рупий.

Хотя связанные с этим затраты невелики, если учитывать миллиардные сделки, которыми известна оборонная промышленность Индии, эти контракты приводят к изменениям не только потому, что они подписываются быстрее, но и потому, что они являются отправной точкой для внедрения ниши новейших технологий для современной войны.

The News International напомнило, что ранее Комитет Кабинета министров Индии по безопасности (CCS) одобрил сделку на 3 миллиарда долларов на закупку 56 транспортных самолетов C-295MW для ВВС Индии. Самолет будет производиться в Индии совместно компаниями Airbus и Tata и заменит нынешний 60-летний парк транспортных самолетов Avro 748.

Кроме того, нестандартно были закуплены ЗРК С-400 из России и истребители Rafale из Франции. Такой способ закупок обошел традиционный процесс подачи запросов на предложения, проведения испытаний, переговоров по стоимости и, наконец, подписания контрактов. Что касается C-295, то это будет первый случай, когда местная частная промышленность будет производить военный самолет в Индии.

Тот факт, что комиссию по переговорам о стоимости C-295 возглавлял офицер ВВС Индии, в отличие от бюрократа из министерства обороны, также добавил уникальности сделке. Точно так же делалось для комиссий по S-400 и Rafale. Поскольку офицеры хорошо знали технические особенности системы, решения принимались более быстрыми темпами.