Индия намерена укрепить свои военно-морские силы, чтобы успешно противостоять Китаю. Для этой цели ей потребуется арендовать у России атомную подводную лодку, на которую Нью-Дели строит «интригующие планы».

Два года назад Индия уже получила один атомоход, напоминает военный эксперт издания India Today Сандип Уннитан. Эта субмарина вошла в ударную группу, возглавляемую авианосцем «Викрамадитья». Теперь Нью-Дели мечтает усилить и вторую АУГ, которую ведет в бой корабль «Викрант».

Аренда подлодки потребовалась Индии из-за активности Китая в строительстве своих кораблей и АПЛ. Кроме того, отечественные конструкторы сорвали график строительства собственной субмарины. Поэтому сроки пришлось перенести на 2026 год. До этого времени Нью-Дели планирует использовать российские атомоходы.