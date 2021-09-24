В своем интервью журналу «Национальная оборона» президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о хороших отношениях с Владимиром Путиным и об интересе к российскому оружию.

Глава государства сообщил, что его связывают с российским президентом отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Баку и Москва сотрудничают во многих сферах, поэтому вполне могут открыть новую страницу и в области обороны. У обоих государств общие цели, поэтому между собой им делить нечего.

По словам Алиева, специально созданные технические группы анализируют все российские новинки, внимательно следят за появлением новых образцов вооружений. На отдельные разработки уже поданы соответствующие заявки.

О войне в Карабахе Алиев сообщил, что азербайджанская армия успешно реализовала операцию под названием «Железный кулак» и на протяжении всех 44 дней конфликта только наступала, не давая слабину ни на минуту.