Украинские военные наехали на собственную мину на КАМАЗе, что привело к взрыву автомобиля и новым не боевым жертвам в ВСУ, рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никифоров.

Он пояснил, что КАМАЗ, который принадлежит 503 батальону морской пехоты украинской армии, нарвался на мину в районе населенного пункта Верхнеторецкое. Это территория, подконтрольная Киеву, поэтому и минировалась она саперами ВСУ.

В результате взрыва один из морских пехотинцев погиб на месте. Еще троих военнослужащих доставили в медицинское учреждение в Красноармейске. У них обнаружены ранения разной степени тяжести.

По словам Никифорова, руководство Вооруженных сил Украины уже представило данный инцидент как результат обстрела со стороны военнослужащих самопровозглашенной ДНР.