Представители управления МВД по Республике Башкортостан сообщили об организации проверки сведений о «стрельбе» рядом с гимназией №16, расположенной в столице региона.

Недавно в соцсетях был размещен видеоролик, снятый рядом с учебным заведением. На опубликованных кадрах можно увидеть несколько бегущих мужчин, которые кричали друг на друга. Затем на записи звучат громкие звуки, которые похожи на выстрелы из огнестрельного оружия.

В правоохранительных органах отметили, что в указанном районе была повреждена машина, припаркованная возле ресторана. Приехавшие на вызов полицейские выяснили, что автомобиль разбил неизвестный с помощью металлического стула. Причастных к инциденту людей уже доставили в полицейский отдел. Факт стрельбы при этом не был подтвержден. Расследование происшествия продолжается.