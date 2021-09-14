Энтони Блинкен, глава Госдепартамента США, в рамках недавнего выступления заявил, что в Вашингтоне сосредоточены на защите ЛГБТ и других уязвимых меньшинств на территории Афганистана.

В рамках слушаний в Палате представителей была затронута тема об ущемлении прав сексуальных меньшинств в Афганистане. Блинкен отметил, что они знают о существовании данной проблемы и сконцентрированы на ее решении. Однако он не стал уточнять, как именно Соединенные Штаты собираются сделать это, не имея своих вооруженных сил на территории этой ближневосточной республики.

Ранее в Белом доме заявили о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи афганскому народу, размер которой составил 64 000 000 долларов. Отмечается, что эти денежные средства направят агентствам ООН и благотворительным фондам, чтобы они не оказались в руках «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ).