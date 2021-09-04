Компанией Google были на время заблокированы аккаунты с электронными почтами работников бывшего афганского правительства, чтобы они не достались «Талибану» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Данную информацию опубликовали в издании Reuters, сославшемся на бывшего сотрудника одного из афганских министерств. Доступ к аккаунтам был закрыт, чтобы боевикам не удалось украсть персональные сведения пользователей и государственные документы. Журналисты отмечают, что учетные записи в «Гугл» имелись у 20 госорганов, включая Минфин, Минобразования и Министерство промышленности.

Собеседник агентства отметил, что террористы пытаются взломать почты экс-чиновников, чтобы узнать их личные данные и получить доступ к официальным перепискам. Это позволит им определить иностранных партнеров афганского правительства и племена, которые поддерживали власти. В Google не подтвердили сведения о блокировке аккаунтов.