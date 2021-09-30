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Компания Google обновила визуальный поиск, добавив новые функции, которые основаны на искусственном интеллекте.

В частности, речь идёт о комбинированном поиске на основе и изображений, и текста. Так, пользователь сможет, просматривая изображения, задать поиск картинок в иных категориях. По словам разработчиков, это поможет пользователям при поиске товаров в интернет-магазинах.

Кроме того, будет добавлена система, которая займётся ранжированием информации, исходя из её достоверности. Так, пользователи получат возможность узнать дополнительные данные об источниках и теме, а также увидят отзывы о сайте из других источников.

Также будут добавлены функции, благодаря которым можно будет узнать экологическую обстановку в регионах, и ситуацию с крупными пожарами.

Недавно мы сообщали, что в России протестировали массовую блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare. Об этом заявили несколько специалистов в IT-сфере.

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