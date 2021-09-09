Специалисты в сфере IT сообщили, что в России была протестирована массовая блокировка публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare.

Об этом сообщил Артем Ионов, входящий в команду Алексея Навального, а также Михаил Климарев из «Общества защиты интернета». Согласно имеющейся информации, блокировка произошла 8 сентября в период с 21 до 22 часов по московскому времени. Осуществил блокировку Роскомнадзор. В итоге некоторые люди на этот час лишились интернета.

Как отметил Климарев, блокировка DNS Google может затронуть не только сайты в интернете, но и камеры видеонаблюдения в городах, а также системы «Умный город». Причиной этому является то, что многие разработчики используют DNS от Google.

Официальных комментариев насчёт этой ситуации от Роскомнадзора не поступало.

Ранее в США предложили ограничить контроль корпораций Google и Apple над своими магазинами приложений. Это позволить создать свободную конкуренцию.