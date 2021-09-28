Валерий Залужный, главнокомандующий украинской армией, отметил, что Украина уже полностью готова для вступления в Североатлантический альянс.

Согласно его заявлениям, процесс интеграции натовских стандартов в украинские вооруженные силы продолжается, однако им уже удалось достичь значительных результатов в данной области. За последние годы они реализовали свыше трех сотен норм, касающихся вопросов подготовки и управления военных подразделений.

Чтобы внедрить данные стандарты, было решено разделить основные должности в структуре армии. В результате удалось достичь всех параметров, применяемых в военно-политическом блоке. Однако этого оказалось недостаточно, так как для вступления Украины нужно также принять политическое решение. В НАТО при этом не спешат принимать эту восточноевропейскую страну из-за наличия вооруженного конфликта в ее юго-восточной части.