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Главком ВСУ Валерий Залужный издал специальную директиву, разрешающую украинским военнослужащим открывать ответный огонь на Донбассе. Теперь решения об обстрелах будут принимать исключительно командиры подразделений, не советуясь с Киевом.

Новая директива дает командирам возможность использовать для обстрелов абсолютно любое оружие, имеющееся в их распоряжении. Для этого не нужно запрашивать разрешения у высшего командования.

Подчеркивается, что речь идет исключительно об ответном огне после обстрелов со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Напомним, что с июля прошлого года на Донбассе действует режим прекращения огня, условия которого практически постоянно нарушаются. При этом наблюдатели совершенно не замечают обстрелы со стороны Украины, игнорируя соответствующие сообщения представителей самопровозглашенных республик.

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