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Как только Украину возьмут в НАТО и ЕС, а на Донбассе будет заключен мир на условиях Киева, можно будет отпраздновать победу в «войне с Россией», заявил Главком ВСУ Валерий Залужный.

Пресс-служба Минобороны РФ также приводит его слова о том, что после включения страны в Североатлантический альянс и Евросоюз она будет надежно защищена от «российской агрессии».

Чтобы как можно быстрее достичь озвученных целей, Украине необходимо проделать огромную работу, заявил Залужный. Армия должна быть не просто переведена на стандарты Альянса как в управлении войсками, так и в администрировании и подготовке военнослужащих, но и подвергнуться изменениям «на ментальном уровне». Это требует выполнения большого количества «домашних заданий» и начинать их делать нужно сейчас.

Напомним, что украинские политики и командование армии уверены, что «8 лет воюют с Россией». Тот факт, что РФ не явилась на их войну, совершенно не смущает высокопоставленных лиц.

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