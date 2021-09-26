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Во время интервью с Главкомом ВСУ Валерием Залужным журналисты «Радио Свобода» (СМИ, внесенное на территории РФ в реестр иностранных агентов) поинтересовались местонахождением турецких беспилотных аппаратов «Байрактар ТБ2». Однако собеседник не смог сказать, где находятся дроны.

Он заявил, что в специально отведенных ангарах нет ни одного приобретенного у Турции беспилотника, так как все они находятся «там, где нужно». По словам Залужного, дроны располагаются на разных военных аэродромах страны, где выполняют возложенные на них задачи.

Не смог Главком ВСУ ответить и на вопрос, отправлены ли беспилотные аппараты на линию разграничения в Донбассе. Он лишь повторил фразу «там, где нужно», показывая, что тема с «Байрактарами» закрыта окончательно.

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