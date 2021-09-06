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Валерий Залужный, главком украинскими вооруженными силами, в рамках недавнего телеэфира заявил, что ему хотелось бы проехать на танке по Арбату и Красной площади.

Данное высказывание позднее прокомментировал российский парламентарий Дмитрий Белик. Он назвал его полным вздором, отметив, что командующие из Украины словно состязаются между собой по поводу того, кто из них скажет «большую ахинею». Он добавил, что по Москве проезжают только российские танки, а других никогда не было. Депутат также пригрозил Залужному трибуналом и ссылкой в Магадан.

В СМИ напоминают, что Залужный возглавил ВСУ в середине лета нынешнего года. Он сменил на этой должности Руслана Хомчака, который был главкомом с весны предыдущего года. Перед тем как занять данный пост генерал-майор командовал подразделениями «Север».

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