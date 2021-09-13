Александр Осипов, руководитель Забайкальского края, после получения жалобы от местной школьницы, не сумел дождаться ни одного маршрутного автобуса на остановке.

Ранее несовершеннолетняя девочка по имени Эвелина рассказала главе региона о том, что ей приходится каждое утро ждать 20-30 минут на конечной остановке маршрута №35, чтобы уехать на учебу. Позднее Осипов опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» сообщение о том, что он побывал на данной остановке и действительно не увидел тут маршруток.

Губернатор отметил, что обратился к главе администрации Читы Александру Сапожникову с требованием применить все существующие полномочия, чтобы по маршруту №35 происходило нормальное обслуживание горожан. В случае необходимости будут наказаны люди, попавшие на данный маршрут, но ничего не делающие для развоза людей.