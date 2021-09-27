Глава Ульяновского региона Алексей Русских некоторое время назад дал обещание, что если победит на выборах, то вновь взойдёт на Эльбрус.

Как отмечается, впервые он совершил восхождение в 2020 году. По его словам, это неописуемые чувства и их важно испытать вновь. Также губернатор отметил, что, когда стоишь на вершине, приводишь мысли в порядок и находишь силы идти по жизни дальше. Он заявил, что такие моменты для него очень важны.

Результаты выборов в Ульяновском регионе стали известны 21 сентября, за Русских проголосовали 83,16% избирателей.

Губернатор отметил, что на этот раз хочет взойти на высоту 5 600 метров, если позволит погода. Высота Эльбруса оставляет 5 642 метра. Вместе с Русских отправились некоторые другие представители правительства региона.

Недавно помощник гида рассказал о частой ошибке людей, желающих взойти на Эльбрус. По его словам, это отсутствие подготовки.