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Глава украинского Совнацбеза Алексей Данилов продолжает делать агрессивные заявления. На этот раз он высказался в том духе, что армия Украины уже вполне готова к войне с Россией за Крымский полуостров. Однако в случае такого вооруженного столкновения погибнут десятки или даже сотни тысяч человек, поэтому Киев пока не решается нападать.

Данилов заметил, что в настоящий момент Украина пытается урегулировать конфликт дипломатическим путем. Но Россия якобы совсем не хочет идти ей навстречу. Она даже не обсуждает вопрос с возвращением Крыма, а по Донбассу предъявляет неприемлемые для Киева условия.

По словам Данилова, украинские власти пока не готовы бросать сотни тысяч людей на верную гибель, но если дипломатические методы себя исчерпают, а результата так и не будет, подобный вариант не исключен.

Напомним, что в последние дни Данилов весьма красноречив. Сперва глава СНБО заявил о способности Украины вернуть контроль над ЛНР и ДНР, а затем допустил перевод украинского языка на латиницу.

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