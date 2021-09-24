Вадим Красносельский, руководитель Приднестровья, отметил, что после наступления «подходящего момента» обязательно попросит РФ признать независимость республики.

Согласно его словам, в ходе референдума, который состоялся около 15 лет назад, подавляющее большинство жителей Приднестровья решили проголосовать за вхождение страны в состав Российской Федерации. По этой причине вопрос об ее признании носит технический характер, однако к нему все равно необходимо подготовиться.

Чтобы быть готовым к признанию, необходимо стать государством с собственной валютой, всеми необходимыми ветвями власти, своими финансами и экономическими отраслями, считает Красносельский. Он также уверен, что соответствующее обращение в адрес России окажется значительным шагом для республики.