Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Марсело Кейрога, руководитель бразильского Минздрава, подхватил коронавирус в ходе сопровождения Жаира Болсонару, лидера Бразилии, в поездке в США, где он собирается принять участие в Генассамблее ООН.

Отмечается, что бразильский министр сейчас находится в Нью-Йорке. Он ушел на карантин, поэтому останется в городе на две недели. Другим представителям делегации нужно будет сдать тест на SARS-CoV-2. До получения результатов им предстоит осуществлять свою деятельность на удаленной основе.

В СМИ указывают, что это уже не первый случай инфицирования COVID-19 среди государственных служащих, которые сопровождают бразильского президента в ООН. Ранее коронавирус был зафиксирован у члена делегации, который подготавливал визит Болсонару в Соединенные Штаты.

Вам может понравиться

СМИ КНР: Америка нервничает из-за российских ракет, под прицелом которых 14 столиц стран НАТО

Россия в последние годы приложила много усилий, особенно в отношении гиперзвуковых и крылатых ракет, и добилась в этом многих достижений. Новейшие ракетные комплексы «Искандер-М» способны обеспечить накрытие целей за 10

Джо Байден объяснил, почему резко высказался в адрес Владимира Путина

Джо Байден, американский лидер, отметил, что резко высказался о Владимире Путине, президенте РФ, из-за вопроса журналиста, вынудившего его сказать «нет» или «да». В книге публициста Боба Вудворда под названием «Угроза»

Defence24: Российские дроны показали свои наступательные возможности под Калининградом

Подразделения Балтийского флота ВМФ России отработали взаимодействие реактивной артиллерии с беспилотными летательными аппаратами на Правдинском полигоне в Калининградской области. Об этом сообщает польский военный портал Defence24. Польское издание ссылается на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 сентября – небольшая облачность, до 10 °C | город Мытищи: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 сентября – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Королев: погода, 22 сентября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 22 сентября – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 22 сентября – пасмурно, до 13 °C |