Марсело Кейрога, руководитель бразильского Минздрава, подхватил коронавирус в ходе сопровождения Жаира Болсонару, лидера Бразилии, в поездке в США, где он собирается принять участие в Генассамблее ООН.

Отмечается, что бразильский министр сейчас находится в Нью-Йорке. Он ушел на карантин, поэтому останется в городе на две недели. Другим представителям делегации нужно будет сдать тест на SARS-CoV-2. До получения результатов им предстоит осуществлять свою деятельность на удаленной основе.

В СМИ указывают, что это уже не первый случай инфицирования COVID-19 среди государственных служащих, которые сопровождают бразильского президента в ООН. Ранее коронавирус был зафиксирован у члена делегации, который подготавливал визит Болсонару в Соединенные Штаты.