В связи с обострением ситуации в Сербии на границе с Косово побывали министр обороны этой страны Небойша Стефанович, а также представители российского дипкорпуса – посол Александр Боцан-Харченко и военный атташе Александр Зинченко.

Стефанович заявил, что эта поездка на границу предпринята, чтобы доказать международному сообществу соблюдение Сербией всех международных норм.

По словам министра, снятие напряженности на рубежах между Косово и Сербией зависит исключительно от Приштины. Сербия выполняет исключительно те действия, на которые она имеет право. Косово же размещением полицейского спецназа на границе грубо нарушает все имеющиеся договоренности.

Стефанович также отметил, что Белград не намерен начинать с Приштиной переговоры до тех пор, пока подразделения спецназовцев не вернутся на места постоянного базирования.