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Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что Варшава потерпела провал в противостоянии газопроводу «Северный поток-2».

Как он заявил, Польша является противником строительства газопровода и на эту тему проводились усиленные дискуссии. Но, несмотря на все предпринятые меры, помешать строительству трубопровода не вышло. В итоге проект физически был завершён.

Рау отметил, что позиция Польши и политических сил страны остаётся неизменной. Сейчас Варшава выражает надежду на то, что удастся найти решение, которое сможет закрыть дефицит безопасности в Европе. Причиной проблем с безопасностью, согласно его заявлению, стало окончание строительства газопровода.

Отмечается, что об окончательном завершении строительства газопровода было заявлено в пятницу. Рассказал об этом «Газпром» на своей странице в Telegram.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказало, что “Северный поток-2” будет снабжать газом 26 миллионов домохозяйств в Европе. Работа газопровода начнётся в октябре.

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