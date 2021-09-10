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«Северный поток-2», строительство которого было завершено 10 сентября в 7:45 по европейскому времени (8:45 по Москве), будет снабжать газом 26 миллионов домохозяйств на всей территории Европы. Первая нитка этого газопровода будет запущена сразу же, как пройдет сертификацию в Германии, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ввод газопровода в эксплуатацию планируется в октябре. Однако авторы публикации отмечают, что перед запуском «Северный поток-2» должен сперва пройти сертификацию.

Российский эксперт Владимир Оленченко считает, что с этой процедурой не возникнет проблем. Все дело в том, что приближается сезон холодов и Германии нет никакого смысла затягивать сертификацию или чинить какие-либо другие препятствия вводу в эксплуатацию уже построенного газопровода. Тем более, что запасы газа в подземных хранилищах стремительно заканчиваются.

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