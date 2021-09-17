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Ван И, руководитель китайского внешнеполитического ведомства, в рамках саммита со своими коллегами из Пакистана, РФ и Ирана отметил, что США должны заняться восстановлением Афганистана.

Согласно его словам, в результате спешного ухода американских и натовских войск в этой ближневосточной республике возникли новые проблемы. Он отметил, что в ней все еще не завершилось создание единой политической организации. Есть также немалая вероятность начала локальных столкновений.

Глава МИД КНР считает, что странам, имеющим такие же взгляды, как и у Китая, необходимо призвать Соединенные Штаты принять ответственность за восстановление афганской экономики и инфраструктуры. Он добавил, что Вашингтону следует усвоить полученный урон, а затем оказать Кабулу всю необходимую помощь.

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