Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Во время пресс-конференции он поделился историей о том, как его отец был спасён русскими от нацистов.

Согласно его рассказу, его отца 76 лет назад, когда он был только ребёнком, отправили в будапештское гетто. Его ждала смерть, но в какой-то момент он услышал речь на незнакомом ему языке. Бабушка, узнавшая язык, заявила, что пришли русские, и теперь они спасены.

В завершение своего короткого рассказа Лапид сообщил, что Красная армия спасла мир от расизма и тирании, а также спасла его 13-летнего на тот момент отца. Кроме того, он напомнил, что СССР после войны поддержал создание государства Израиль. В связи с этим он указал, что они являются должниками, и отметил, что они хранят эту память.

Недавно эксперт американского издания The National Interest Майкл Пек заявил, что между Россией и Израилем может начаться вооруженное столкновение. Причиной же этому станет Сирия.