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В Сирии может вспыхнуть серьезное вооруженное столкновение между Россией и Израилем, считает военный эксперт американского издания The National Interest Майкл Пек. Отношения между этими странами, по его мнению, сейчас накаляются, так как Тель-Авив не собирается отказываться от ракетных ударов по сирийской территории.

России эти удары приносят одно беспокойство, так как они наносятся по территориям, расположенным фактически вокруг военных баз РФ. Риску стать жертвами израильского удара подвержены тысячи российских военных. Поэтому рано ли поздно терпение Москвы лопнет.

По словам автора статьи, РФ и Израиль продолжают изображать дружбу между странами, но над деланными улыбками скрывается обеспокоенность действиями друг друга. Тем более, что Израиль неоднократно заявлял, что его единственным союзником были и остаются США, но никак не Россия.

Также автор отмечает, что Израиль не собирается прекращать обстрелы, так как они являются единственным способом сдерживания иранских сил, дислоцирующихся на севере Сирии. Недовольство России в расчет не берется, из-за чего и может возникнуть военный конфликт. Поводом для него может быть ситуация, схожая со случайным попаданием Тель-Авива по самолету Ил-20 в 2018 году, в результате которого погибло 15 военных, или любой другой инцидент.

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