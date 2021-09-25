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Ян Новиков, возглавляющий концерн ВКО «Алмаз-Антей» рассказал, как Соединенные Штаты намереваются нанести удар по России из космоса. Для этой цели они намереваются использовать многоразовые космические аппараты.

По словам Новикова, речь идет о беспилотниках X-37, которые США запускают на орбиту уже 11 лет. Сейчас в космосе находится несколько таких аппаратов, которые якобы занимаются научно-исследовательской деятельностью. Но вместе с этим они вполне могут стать носителями для ядерных бомб.

Глава концерна «Алмаз-Антей» пояснил, что один X-37 может нести от 2 до 4 боезарядов. При этом США продолжают свои разработки такого оружия. Они пытаются создать такие аппараты, которые смогут ядерные удары из космоса по любой точке земного шара. Также они модернизируют космические челноки, используемые для исследовательских целей, превращая их в угрозу для всех планеты.

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