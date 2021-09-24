Пандемия коронавируса должна стать для человечества уроком, так как повторное нашествие болезнетворных микроорганизмов может полностью его уничтожить, уверен глава НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он поясняет, что уже сейчас нужно разрабатывать план на случай новой пандемии. Он должен включать в себя перечень медицинских, организационных и научных мероприятий, направленных на локализацию очагов заболевания и быстрое создание препаратов для лечения или формирования иммунитета. По словам Гинцбурга, наличие подробного плана перед нынешней пандемией позволило бы спасти многих людей, а также существенно сократить затраты на устранение последствий.

Напомним, что по информации университета Джона Хопкинса, на утро 24 сентября коронавирусная инфекция поразила 230 миллионов 567 тысяч человек во всем мире.