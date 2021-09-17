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Киев заявил о том, что Конгресс США намеревается одобрить поставку ему систем «Железный купол». Однако подавляющее большинство экспертов уверены, что Украина просто выбросит деньги на ветер.

Этого мнения придерживается и Герой России генерал Сергей Липовой. Он поясняет, что израильская система ПРО не способна сбивать современные высокоточные ракеты, а рассчитана лишь на борьбу с примитивными самоделками или устаревшими боезарядами.

При этом одна батарея комплекса стоит 150 миллионов долларов. На те деньги, которые Конгресс предоставляет в качестве военной помощи, Киев сможет приобрести не больше двух батарей, что очень мало.

Но дело даже не в этом. А в том, что «Железный купол» с дальностью поражения целей до 50 км, совершенно не нужен Украине. Где бы она его не размещала – непосредственно на границах или внутри страны, комплекс не защитить ее от атак с воздуха.

США не станет предоставлять Киеву эффективное современное оружие, уверен Липовой. Вашингтон не заинтересован в наличии сильных партнеров. Поэтому использует союзников лишь для того, чтобы сбывать им никому не нужный хлам и зарабатывать на этом.

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