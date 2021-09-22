Германия предложила оставить Тедроса Аданома Гебрейесуса на должности главы ВОЗ ещё на один срок.

Как отмечается, если его кандидатура будет одобрена, он останется на этом посту ещё на пять лет. Об этом заявляет издание Agence France-Presse.

Кандидатам на пост главы ВОЗ для того, чтобы выдвинуться на должность, требуется иметь официальную поддержку от какой-нибудь страны. Таким образом, Гебрейесус получает возможность на переизбрание. Но, по имеющейся информации, он ещё не подтвердил, что собирается вновь баллотироваться.

При этом указывается, что других подходящих кандидатов на данный пост просто нет. Выдвинуть же свою кандидатуру можно в срок до 23 сентября, но подача заявок конфиденциальна. Имена претендентов будут раскрыты только в начале ноября.

Ранее в Германии призвали остановить запуск газопровода “Северный поток-2”. С этим предложением выступил зампредседателя немецкой фракции «Зеленые» Оливер Кришер.