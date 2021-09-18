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Оливер Кришер, зампредседателя немецкой фракции «Зеленые», заявил о необходимости остановки запуска «Северного потока – 2», рассказав о существующих способах сделать это.

Согласно его словам, если начать эксплуатацию трубопровода при нынешнем правительстве в ФРГ, то в будущем при попытке приостановить его работу придется иметь дело с исками по компенсированию убытков. Поэтому немецкий политик считает, что Федеральному сетевому агентству следует затянуть сертификацию «СП-2», как минимум, на 4 месяца.

Затем данный проект начнут оценивать в Еврокомиссии. В результате решение по одобрению газопровода будет готово лишь в конце весны следующего года. Кроме того, немецкими экологами были поданы еще 2 иска, которые оспаривают разрешение на постройку и использование «СП-2».

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