Генерал ВВС США Марк Келли, который возглавляет боевое воздушное командование, раскрыл новые подробности о программе разработки истребителей шестого поколения NGAD (Next Generation Air Dominance) в интервью для Defense News. Келли – главный сторонник программы NGAD, но все еще «не уверен», когда его служба сможет больше рассказать о строго засекреченном проекте, который может включать в себя новые пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, современное оружие и датчики. Перевод статьи представлен изданием discover24.ru.

Издание напомнило: в сентябре прошлого года ВВС США сообщили, что полномасштабный демонстрационный образец NGAD уже совершил первый полет. Это показало, что программа продвинулась дальше, чем предсказывало большинство аэрокосмических аналитиков. В новом интервью Defense News Келли ответил на вопрос о значимости программы NGAD следующее:

«В течение последних более чем 70 лет основной угрозой для США были Россия или Советский Союз, а технологии, с которыми мы столкнулись, включали очень ограниченный участок электромагнитного спектра. Если вы посмотрите на критерии проектирования – того, что повлияло на разработку истребителей F-15 и F-22 с точки зрения угроз и доступных технологий, – это проявилось в европейском базировании и сканировании на основе датчиков X-диапазона (сантиметровых длин радиоволн).

Сейчас нам нужно выйти за рамки только российской угрозы, а для этого – выйти за рамки «европейских» масштабов контроля воздушного пространства, технологий 80-х и 90-х годов и отказаться от механически сканирующих однодиапазонных датчиков. Хотя Россия по-прежнему остается угрозой, теперь мы сталкиваемся с новыми противниками, большими расстояниями в Азиатско-Тихоокеанском регионе и гораздо более широким использованием электромагнитного спектра. Для этого требуются возможности дальнего действия, которые могут успешно работать в мультиспектральной среде».

На вопрос о том, с какими проблемами сталкивается программа NGAD, генерал Келли ответил: «Я могу назвать три, и все они начинаются с буквы «Cи»: classification, cost, COVID-19 (классификация, цена и COVID-19)». По его пояснениям, «классификация возможностей» нового истребителя пока что не может стать предметом открытого обсуждения. Пандемия COVID затрудняет размещение важных людей в небольших замкнутых пространствах. Все, что связано с высокими технологиями, не является дешевым, но когда дело доходит до NGAD, это затраты, «дешевле которых может быть только проигрыш».

Отдельный вопрос Defense News касался планов ВВС США по замене своих самолетов разведки и наблюдения (ISR), которые включают самолет наземного наблюдения E-8C JSTARS, самолет предупреждения и управления E-3, а также беспилотные средства, такие как MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk.

«Что касается некоторых наших ISR платформ, как и в случае с флотом истребителей, очень немногие из них являются молодыми. Посмотрите, в частности, на AWACS и JSTARS: это самолеты на базе «Боинг-707», но сейчас во всем мире нет авиакомпаний, которые летают на них, потому что это неприбыльно. Для сравнения, новый P-8 основан на планере «Боинга-737», и в мире существует 6800 таких самолетов с глобальной цепочкой поставок.

Тем не менее, мой приоритет в портфеле ISR – это AWACS. Но мы должны признать, что в отличие от наших ближайших союзников – австралийцев и Королевских ВВС Великобритании – мы не используем передовой индикатор движущихся воздушных целей (AMTI), как они это делают на E-7A Wedgetail. На мой взгляд, вы не станете настоящими ВВС пятого поколения, пока все ваши самолеты пятого поколения не будут иметь оружие пятого поколения и сенсор пятого поколения, как тот же AMTI. Ряд чиновников ВВС выступали за покупку Wedgetail, но необходимое финансирование так и не попало в бюджет. Между тем инвентарь AWACS только стареет. Наш персонал каждый день совершает чудеса по его поддержке, но осталось совсем мало лет до того, как самолет проголосует своими крыльями и всей своей структурой, что его просто невозможно дальше эксплуатировать», – сообщил Марк Келли.