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Генерал ВСУ в отставке Вилен Мартиросян заявил, что у Киева нет ни сил, ни возможностей для успешной войны с Россией. В эфире телеканала «НАШ» он заявил, что руководству страны пора прекратить ничем не обоснованные высказывания о «невероятной мощи» украинской армии, которой нет и в помине.

По словам генерала и бывшего депутата Верховной рады, в распоряжении Украины нет ничего, чтобы хотя бы попытаться «поставить Россию на колени». По его словам, до руководства страны не доходит, что РФ значительно сильнее и легко отразит любые попытки нападения.

Также Мартиросян обратился к жителям Украины и призвал их заставить президента Владимира Зеленского начать работу в интересах страны. В настоящий момент глава государства действует в пользу Соединенных Штатов и других государств, которые используют Киев в своих целях.

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