Джон Хайтен, американский генерал, отметил, что при начале масштабного вооруженного конфликта между США и РФ или КНР мир ждет полное уничтожение.

Согласно его словам, главная цель Соединенных Штатов не должна включать в себя вступление в войну с Россией или Китаем, так как в этом случае все человечество ждут ужасные последствия. Он добавил, что подобное столкновение приведет к концу всего мира. Американский военный считает, что следует вести диалог с Москвой и Пекином, так как у них с ними имеется общая задача, заключающаяся в предотвращении глобальной войны.

В СМИ напоминают, что Хайтен ранее рассказывал о ядерном вооружении РФ, отметив, что за последние годы оно было полностью модернизировано в отличие от арсенала США. Он потребовал избавиться от бюрократии в области модификации оружия, чтобы страна смогла нагнать своих конкурентов.