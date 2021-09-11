Террористам и провокаторам не стоит напрасно рисковать и пытаться подобраться к Кремлю на самолете. Сейчас противовоздушная оборона российской столицы настолько надежна, что любая попытка атаковать ее окажется смертельной, рассказал летчик-испытатель, Герой России Магомед Тоболев.

Он напомнил, что в советские времена была предпринята попытка покушения на жизнь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. С тех самых пор по всему радиусу Садового кольца была обеспечена максимальная безопасность Кремля и прилегающих к нему районов.

Генерал рассказал, что после прихода на пост мэра Москвы Сергея Собянина в столице постоянно внедряются новейшие технологии. Благодаря которым теракты, подобные тому, который «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России) организовала в США 11 сентября 2001 года, являются просто невозможными.

Тоболев заявляет, что попыток повторить этот теракт в Москве исключить все же нельзя. Их могут организовывать террористы с Ближнего Востока. И прежде всего, из Афганистана, в котором к власти пришли боевики.