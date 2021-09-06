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Польша намерена потратить огромные деньги на закупку американского оружия и техники, однако все это не поможет ей в случае войны с Россией, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. По его мнению, все эти приобретения делаются исключительно по политическим причинам и не имеют ничего общего с повышением обороноспособности страны.

Генерал указал, что в настоящий момент в Польше напрочь отсутствует какая-то доктрина использования американской техники, а также план дальнейшего развития Вооруженных сил. Поэтому власти просто хаотично скупают то, что дают и на что хватает денег. Но справиться с Россией это не поможет.

Несмотря на покупку танков «Абрамс», авиации, противоракетных систем, Польша выстоит в войне с Россией не более двух дней. По той простой причине, что приобретаемое оружие не отвечает требованиям современной военной стратегии страны.

Покупку американских истребителей Скшипчак считает самой большой ошибкой. У России, в отличие от Польши, есть мощная система ПВО, а польские военные даже не знают, как использовать боевые самолеты. Поэтому аэродромы, на которых будет базироваться авиация, через 1-2 дня поле начала конфликта будут обнаружены и захвачены.

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