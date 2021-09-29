Генерал армии США Марк Милли ответил на обвинения авторов книги «Опасность» Роберта Косты и Боба Вудворта. Напомним, что на ее страницах появилась информация о телефонных разговорах Милли с китайской стороной, состоявшихся сперва 30 октября, а затем 8 января.

Автор издания Stars and Stripes Кори Дикштейн, публикацию которого в эксклюзивном переводе представляет портал discover24.ru, сообщает, что генерал общался со своим коллегой из КНР Ли Цзочэном. Исходят из этого, авторы книги сделали весьма странные выводы. Они написали, что Милли якобы пообещал китайскому генералу, что предупредит его, если экс-президент США Дональд Трамп вдруг решит начать войну против Пекина.

Сам Милли заявил, что в его задачу, напротив, входила деэскалация конфликта с Китаем. Поэтому телефонный разговор был необходим, чтобы успокоить власти КНР, сообщить им, что опасаться нападения Соединенных Штатов не стоит.

В желании предупредить Китай о якобы неминуемом нападении генерала обвинила и сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн. Ей Милли ответил практически в том же духе. Он заявил, что вовсе не был так уверен, что Дональд Трамп исполнит свои угрозы и решится атаковать КНР, поэтому вряд ли стал бы подставляться и обещать Ли Цзочэну сообщить ему точное время начала наступательной операции.

«Позвольте мне сказать вам, что я на самом деле сказал, сенатор. Я сказал, что если будет война – если будет нападение, будет много звонков, много напряженности. Я сказал: « Я, наверное, тебе позвоню. … Я не обращал на него внимания, потому что мы не собирались атаковать», – разъяснил Милли.

То же самое ему пришлось объяснять и сенаторам от Республиканской партии Марко Рубио и Дэну Салливану, которые заявили, что генералу нужно оставить свой пост. Поддержал Милли и действующий президент Джо Байден. Он отметил, что полностью доверяет главе Объединенного комитета начальников штабов.

Милли не в первый раз попадает под лавину критики, которую в основном провоцируют сенаторы-республиканцы. Его критиковали и после появления вместе с Трампом на площади Лафайет на фоне расовых протестов, и после участия в борьбе с экстремистскими проявлениями и продвижением равенства между представителями разных рас в рядах американской армии.

Относительно последнего скандала, связанного со звонками в Китай, Милли заявил, что готов представить расшифровку разговоров, любые интересующие сенаторов электронные письма, «или что-нибудь еще», что необходимо, чтобы докопаться до правды. В которой нет ничего «предательского» или противозаконного.