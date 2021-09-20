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В учениях украинской авиации в Херсонской области нет ничего удивительного, они проводят их ежегодно. Каждый год в программу маневров включаются бомбометание и пуски ракет, но с военной точки зрения это не более, чем профанация, заявил генерал-майор российских ВВС в отставке Александр Рогов.

Он пояснил, что украинские самолеты и вертолеты – это металлолом, который подлежит списанию, но каким-то чудом все еще поднимается в воздух. Помимо максимум 10 самолетов, которые безнадежно устарели, в распоряжении украинских ВВС имеется еще Ан-26, не вылезающий из ремонтов, а также целых три «кукурузника» Ан-2. Эти самолеты пошли в серийное производство еще в 1947 году.

Никакой опасности для России нынешняя украинская авиация не представляет. Единственная их способность – это время от времени взлетать и выпускать ракеты, чтобы произвести впечатление на кураторов из НАТО, а также на народ Украины, который должен всегда помнить о «российской агрессии» и не думать о текущих проблемах.

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