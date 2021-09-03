В сентябре текущего года компания «Газпром нефть» начинает рассчитываться за заправку самолетов, которые летят в Китай или обратно, только рублями или юанями. Ранее для этой цели использовались доллары, но принято решение от них отказаться.

Об этом сообщил руководитель компании «Газпром нефть» Александр Дюков. Он отметил, что впервые за всю историю Китай и Россия намерены перейти на национальные валюты, исключив из расчетов американский доллар.

Также Дюков рассказал, что с национальным авиатопливным оператором КНР все необходимые соглашения уже подписаны. Страны провели тестовые расчеты и выявили ощутимый экономический эффект.

Согласно статистике, объем заправок самолетов «Газпром нефти» в Китае составил за 6 месяцев текущего года более 55 тысяч тонн. Это на 12 процентов больше, чем за тот же период 2020 года.