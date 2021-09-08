Представители ФСБ опубликовали архивные документы, в которых рассказывается о жестокости японских военных в годы Второй мировой войны.

В некоторых файлах представлена инструкция по пыткам. Указывается, что заключенного необходимо вынуждать сидеть неподвижно и прямо или положить его и начать давить на щиколотки. Следует также ставить пленных под деревянную полку, чтобы он не мог выпрямиться в полный рост. Японцы считали пытку с использованием воды наиболее эффективным решением при допросе.

В документах отмечалось, что пытки не должны оставлять видимых увечий на жертве. Согласно архивным данным, японцы также проводили различные тесты на людях при разработке биологического вооружения. В подобных экспериментах умерло не менее 3 000 человек. Ранее были рассекречены документы о создании японскими учеными трости для заражения чумой.