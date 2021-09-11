Терроризма не бывает без спонсоров, заявил бывший российский сенатор Франц Клинцевич. По его словам, именно Соединенные Штаты вскормили и ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация), и Аль-Каиду (запрещенная в РФ террористическая организация), и «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Поэтому только США должны нести полную ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.

«Для меня вот эти вещи понятны. И почти три тысячи человек, которые погибли в «близнецах» — это беспрецедентный террористический акт. Но делать это террористам, пусть даже с большими деньгами, без всякой поддержки невозможно. А чья поддержка? Кто осуществлял эту поддержку? Какие спецслужбы? Может быть, в чистом виде это [были] и не спецслужбы США. Но то, что они знали и эту тему пустили на самотек для того, чтобы управлять дальнейшим процессом, понимая, что потери этих людей — ничто по сравнению с той выгодой и приобретением других дивидендов в стратегическом плане — это запредельные вещи», – считает политик.

Клинцевич также считает, что сейчас мир должен объединиться и показать истинное лицо Соединенных Штатов. Они долгие годы манипулировали странами Ближнего Востока, создавали разнообразные организации, пытаясь вести “прокси-войны”, что в конечном итоге и вылилось в крупнейший теракт. От которого пострадали ни в чем не повинные американские граждане.

По мнению сенатора, люди во всем мире должны знать обо всех американских манипуляциях, которые приводят к катастрофическим последствиям.