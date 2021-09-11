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После теракта в Кабуле президент США Джо Байден санкционировал операцию возмездия. В результате которой якобы был уничтожен представитель ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация). Во всяком случае американские военные были в этом уверены.

Однако журналисты канала Fox News выяснили, что мужчина, которого вместе с автомобилем взорвал американский беспилотник, террористом не был. Он трудился в одной из гуманитарных организаций США и планировал попросить у Вашингтона политического убежища.

Во время атаки с беспилотника мужчина грузил в автомобиль воду в канистрах. Хотя американские военные заявляли, что это была взрывчатка для очередного террористического акта.

Напомним, что удар по «террористу» угодил в находящийся рядом жилой дом. Поэтому помимо невиновного сотрудника американской НКО погибло еще 9 человек, среди которых 7 детей.

«Бездарный уход из Афганистана был даже хуже, чем мы думали», – прокомментировали эту ситуацию журналисты Fox News.

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