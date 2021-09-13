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Журналист американского издания Foreign Policy назвал Литву «гарантом демократического мира», расположенным между РФ и Евросоюзом. По его словам, страна эффективно «сдерживает РФ», хотя это больше заслуга НАТО, чем Вильнюса.

Автор публикации пояснил, что Литва отчисляет на оборону 2 процента ВВП. Этого хватает только на поддержку техники в рабочем состоянии и на солдат с офицерами. Приобрести какое-либо вооружение за выделяемый миллиард долларов Вильнюс не в состоянии, поэтому оборону страны фактически организует Североатлантический альянс.

По словам эксперта, на вооружении ВС Литвы состоит 39 танков. Причем 29 из них принадлежат Соединенным Штатам, а еще 10 – другим странам НАТО. То же самое и с другим вооружением.

Автор называет «очень сомнительной» обороноспособность Литвы, однако отмечает, что она совсем неплохо чувствует себя в роли «гаранта» благодаря вере в силу Альянса.

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