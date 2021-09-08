В информагентстве Financial Times отметили, что Сбер собирается стать российской версией Amazon, превратив свои банковские офисы в точки выдачи товаров, купленных в Интернете.

Журналисты считают, что российская компания собирается воспользоваться своими преимуществами для предоставления клиентам разнообразных услуг, начиная от доставки продуктов питания и заканчивая стриминговыми порталами. Для нее большое значение имеет формирование своей экосистемы, которая объединит несколько десятков организаций в одно огромное приложение.

Ранее Лев Хасис, представитель Сбербанка, заявил, что разработка подобной экосистемы является частью нацбезопасности. Он добавил, что в ином случае гражданам страны придется использовать китайские и американские сети, указав на наличие экосистем у многих крупных корпораций, включая Google и Apple.