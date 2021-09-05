По результатам международного форума «Армия-2021» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и многочисленные эксперты отметили стремительное развитие российских военных технологий. Однако военный эксперт Павел Фельгенгауэр с ними не согласен. Он считает, что военно-промышленный комплекс РФ не показывает ничего нового.

В интервью изданию «Росбалт» Фельгенгауэр заявил, что Россия не создает новейших видов вооружения. Она просто модернизирует советскую технику либо строит ее, используя устаревшие технологии СССР. К примеру, и самолеты Су-30, и многочисленные новые танки – это все советское наследие, которое либо просто приведено в идеальный порядок, либо прошло углубленную модернизацию.

По словам эксперта, это не означает, что оружие и техника России никуда не годится. Напротив, все это выделяется достаточно высоким качеством и вполне может использоваться в случае войны. Вот только подойдет оно для боевых действий далеко не с каждым противником. Так, в сражениях с террористами в Сирии или во вполне возможной войне против Украины эти боевые системы способны обеспечить явное преимущество РФ. Но с более серьезным врагом многие из них окажутся бесполезными. Фельгенгауэр заявил, что конструкторы просто не в состоянии понять, что представляет собой настоящая война и поэтому продолжают разрабатывать образцы вооружений на уровне прошлого столетия.