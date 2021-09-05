Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
3
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

По результатам международного форума «Армия-2021» глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и многочисленные эксперты отметили стремительное развитие российских военных технологий. Однако военный эксперт Павел Фельгенгауэр с ними не согласен. Он считает, что военно-промышленный комплекс РФ не показывает ничего нового.

В интервью изданию «Росбалт» Фельгенгауэр заявил, что Россия не создает новейших видов вооружения. Она просто модернизирует советскую технику либо строит ее, используя устаревшие технологии СССР. К примеру, и самолеты Су-30, и многочисленные новые танки – это все советское наследие, которое либо просто приведено в идеальный порядок, либо прошло углубленную модернизацию.

По словам эксперта, это не означает, что оружие и техника России никуда не годится. Напротив, все это выделяется достаточно высоким качеством и вполне может использоваться в случае войны. Вот только подойдет оно для боевых действий далеко не с каждым противником. Так, в сражениях с террористами в Сирии или во вполне возможной войне против Украины эти боевые системы способны обеспечить явное преимущество РФ. Но с более серьезным врагом многие из них окажутся бесполезными. Фельгенгауэр заявил, что конструкторы просто не в состоянии понять, что представляет собой настоящая война и поэтому продолжают разрабатывать образцы вооружений на уровне прошлого столетия.

Вам может понравиться

Афганские власти призвали США не пытаться изменить их культурные устои

Соединенные Штаты не должны пытаться вносить свои изменения в традиции и культуру Афганистана. Об этом заявил представитель запрещенного в России радикального движения «Талибан» Сухейль Шахин. Своим высказыванием он ответил на

Украинских военнослужащих учат делать ударные беспилотники

Западные инструкторы, которые прибыли на днях на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, научат украинских военных оснащать взрывчаткой беспилотные аппараты. Это не отвечает условиям прекращения огня, заявил представитель военного ведомства ЛНР Иван

В Пентагоне прокомментировали удар по боевикам в Кабуле, убивший семерых детей

Удар беспилотного аппарата США 29 августа наносился по «легитимной цели», заявил официальный представитель Минобороны страны Джон Кирби. По его словам, в автомобиле, по которому попал дрон, находились террористы «Исламского государства
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – пасмурно, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 17 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Королев: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 16 °C | Подольск: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 9 °C | Армавир: погода, 5 сентября – небольшая облачность, до 22 °C |