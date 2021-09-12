На официальном сайте ФБР (Федеральное бюро расследований) появился первый документ, который был рассекречен по указу президента США Джо Байдена. Он относится к терактам, организованным «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация) 11 сентября 2001 года.

Указ Байден был подписан 3 сентября. Он касается целого ряда документов, связанных с деталями террористического акта, которые ранее были строго засекречены. Обнародование этих материалов было одним из предвыборных обещаний действующего главы государства.

Напомним, что 11 сентября 2001 года два захваченных террористами лайнера протаранили башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще два самолета не достигли своих целей – один потерпел крушение в Пенсильвании, а второй хоть и упал на здание Пентагона, ни существенного ущерба ему не нанес.