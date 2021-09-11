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Учения «Запад-2021», которые проводят Россия и Беларусь, поражают своим размахом. В них принимают участие 200 тысяч военнослужащих. Такой численности войск, задействованных в маневрах, никогда не было у Североатлантического альянса, пишет польское издание Fakt.

Журналисты также отмечают, что Москва и Минск задействовала в учениях почти 800 единиц техники, что также является беспрецедентным масштабом.

Однако и это еще не все. Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что РФ может удивить широкую публику не только количеством техники. Кроме того, она представит в ходе маневров новейшие ее виды, которые были разработаны в течение нескольких последних лет.

Так, на учениях уже засветились боевой робот «Уран-9», который наделен искусственным интеллектом, а также машина поддержки танков «Терминатор». Последняя разработана специально для ведения боевых действий в условиях плотной городской застройки и вооружена противотанковыми управляемыми ракетами.

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