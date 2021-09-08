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Идею создать единые Вооруженные силы ЕС подхватила крупнейшая в Европарламенте Европейская народная партия. Ее представители заявили, что странам континента для эффективной обороны нужно действовать более сплоченно.

Разговоры о создании общей армии в Европарламенте ведутся довольно давно. Но после Афганистана обсуждение этого вопроса вышло на совершенно новый уровень. Поддержка партии, которая имеет в ЕП 187 из 705 депутатов красноречиво это подтверждает.

После вывода американских войск из Афганистана, который сопровождался множеством проблем для военнослужащих из Европы, ЕС практически единым фронтом выступил за создание собственной армии, независимой от НАТО. В Североатлантическом альянсе идея не получила поддержки. Так, возглавляющий его Йенс Столтенберг считает, что ее реализация разобщит Европу.

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