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Европа заявила о готовности полностью отказаться от российского газа. А вместе с ним и от газопровода «Северный поток-2». Впрочем, это произойдет не раньше 2046 года.

Вместо газа Евросоюз намерен использовать альтернативные источники энергии, среди которых главное место занимает зеленый водород. Его дополнят ветряная и солнечная энергетика.

До 2025 года Брюссель намерен вложить в стратегию применения зеленого водорода от 180 до 470 миллиардов евро. При этом одним из ключевых партнеров Евросоюза будет Украина.

По мнению экспертов, отказ от газа нанесет мощный удар по российской экономике. Но чтобы полностью перейти на альтернативные источники энергии, ЕС потребуется не меньше трех десятилетий. При этом первые страны, которые первые перейдут на ВИЭ, понесут весьма крупные расходы. Небольшие государства этот пример вряд ли вдохновит, поэтому Европе уже сейчас нужно вести с ними просветительскую работу.

Россия пока взирает на эту суету со стороны. Но при этом внимательно отслеживает новые тренды. ЕС отводит ей роль поставщика оборудования для возобновляемых источников энергии, но в настоящий момент никто особо не представляет, каким оно будет спустя три десятилетия.

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