Вывод войск США из Афганистана подорвал доверие многих партнеров. Среди разочарованных союзников Соединенных Штатов оказалась и Саудовская Аравия, которая на недавнем форуме «Армия-2021» заключила договор о военном сотрудничестве с Россией.

Но не только позорное бегство Вашингтона из Афганистана подорвало доверие к нему со стороны Эр-Рияда. Президент США Джо Байден практически с момента своего прихода на этот пост упрямо игнорировал все вопросы, являющиеся важными для Саудовской Аравии, пишет индийское издание EurAsian Times.

Авторы публикации отмечают, что Соединенным Штатам совершенно не понравилось заключение Эр-Риядом договора о сотрудничестве с Москвой. Они настолько возмутились, что приняли решение вывести из Саудовской Аравии все свои средства противовоздушной и противоракетной обороны. Причем начали делать это, невзирая на продолжающиеся обстрелы столицы хуситами.

Теперь саудиты находятся в активном поиске замены американским комплексам Patriot. По словам авторов статьи, которая переведена порталом «ПолитРоссия», Эр-Рияд вполне может остановиться на российских С-400. И если он это сделает, США будут ввергнуты в настоящий шок.